Служебният премиер потвърди за сигнала, потенциално свързан с националната сигурност

Снимка: Булфото

Служебният премиер Андрей Гюров потвърди на брифинг в Министерския съвет, че е получил от служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов сигнал, който е потенциално свързан с националната сигурност.

Гюров посочи, че проверката, която възложи на Министерството на финансите, което трябва да събере информация от всички министри и министерства относно сключени договори по обществени поръчки, предстоящи плащания и вече извършени авансови плащания, е започнала, посочва БТА.

В понеделник ще постъпят всички данни в Министерството на финансите и в момента, в който бъдат обобщени, ще ги обявим. Някои неща на пръв поглед веднага правят впечатление. Господин Христанов вече е открил една много сериозна корупционна практика, която също има влияние върху националната сигурност, посочи Гюров.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!