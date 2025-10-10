Служебно преизчисление на пенсиите от НОИ

Пиксабей

Служебно преизчислените пенсии от 1 април т. г. са 363 701, броят им за последните 4 години се е увеличил с близо 70 000. Това показва анализ на НОИ.



Същност на преизчисляването



Преизчисляването на пенсиите на работещите пенсионери е ежегоден механизъм, чрез който Националният осигурителен институт (НОИ) отчита новопридобития осигурителен стаж, съответно - и осигурителен доход, в периодите след отпускане на пенсията. За положения от пенсионерите осигурителен стаж и осигурителен доход, придобити след пенсионирането им, е създадена възможност за преизчисляване на пенсията, както въз основа на придобития допълнителен осигурителен стаж, така и с включването на осигурителния доход за този допълнителен стаж. Преди всичко това е отразяване на положения труд и внесените осигурителни вноски на хората, които продължават да работят и след пенсионирането си.



Кои пенсии подлежат на преизчисляване



На преизчисляване подлежат пенсиите, свързани с трудовата дейност на лицата, които са:



• пенсии за осигурителен стаж и възраст



• пенсии за инвалидност поради общо заболяване



• пенсии за трудова злополука или професионална болест.



Начини на преизчисляване на пенсиите



1. служебно - с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията;



2. по заявление на пенсионера – с допълнително придобития осигурителeн стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията.



Служебното преизчисляване е автоматичен механизъм, по който Националният осигурителен институт преизчислява пенсиите на работещите пенсионери, като отчита само допълнителния осигурителен стаж, придобит след пенсионирането им.



За да бъде включена пенсията на един пенсионер в съвкупността от пенсии, подлежащи на служебно преизчисляване, трябва да са изпълнени следните условия:



• пенсионерът да има придобит поне един ден осигурителен стаж през предходната календарна година;



• пенсионерът да не е подавал преди датата на служебното преизчисляване заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му с допълнително придобития от него след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход, тъй като заявлението се изпълнява с приоритет.



Служебното преизчисляване се извършва, считано от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните за осигурителния стаж на лицата, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените от тях осигурителни вноски. Тези данни се отнасят за времето до 31 декември на предходната календарна година и са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването.



Преизчисляването на пенсиите се извършва по реда на разпоредбите в Кодекса за социално осигуряване (КСО), регламентиращи начините за изчисляване на различните видове пенсии за трудова дейност. При преизчисляването на пенсията се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото й отпускане, а за пенсия, отпусната до 1 януари 2000 г.- средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г., след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията. За пенсиите за осигурителен стаж и възраст трябва да бъде отбелязано, че при преизчисляването осигурителният стаж, положен след 31 декември 2010 г. при условията на първа или втора категория труд, не се превръща по реда на чл. 104 от КСО към осигурителен стаж от трета категория труд с по-голяма продължителност от календарната.



Когато пенсионерът преди датата на служебното преизчисляване е подал заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му с допълнително придобития от него след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход, пенсията му не подлежи на служебно преизчисляване. Това се отнася и за заявленията, подадени за преизчисляване с осигурителния стаж и осигурителния доход в предходни години.



Разпореждането, с което се извършва служебното преизчисляване на пенсията, се връчва при поискване на лицето, като срокът за обжалването му тече от датата на връчването.



Срокът за произнасяне на длъжностното лице по пенсионното осигуряване в териториалните поделения на НОИ във връзка със служебното преизчисляване на пенсиите е четиримесечен, като същият започва да тече от първи април на годината, в която се извършва преизчисляването на пенсиите.



Служебно преизчисляване на пенсиите през 2025 г.



Служебното преизчисляване на пенсиите с допълнително придобития осигурителен стаж от лицата от 1 април 2025 г. се извърши въз основа на данните, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица за времето до 31 декември 2024 г. и налични в информационната система и регистрите на НОИ към 1 март 2025 г.



Броят на служебно преизчислените пенсии от 1 април 2025 г. възлиза на 363 701, като се отчита увеличение с 12 983 спрямо служебно преизчислените пенсии през предходната 2024 г., когато са били 350 718

