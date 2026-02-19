Служебното правителство с премиер Андрей Гюров се очаква да положи клетва пред Народното събрание

Булфото

Очаква се служебното правителство с премиер Андрей Гюров да положи клетва пред Народното събрание.

Церемония по предаване и приемане на властта ще се състои днес в Гранитната зала на Министерския съвет след клетвата на членовете на служебния кабинет в парламента, съобщават от правителствената пресслужба.

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров вчера представи на президента Илияна Йотова състав на правителство. След това държавният глава съобщи, че ще издаде укази за назначаване на служебния кабинет и насрочване на избори на 19 април.

Провеждал съм разговорите самостоятелно и нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет, заяви Андрей Гюров пред журналисти.

„Ще издам указ за назначаване на Вашия служебен кабинет и ще очаквам Вашата клетва пред Народното събрание", каза президентът Илияна Йотова.

В структурата на предложения служебен кабинет има вицепремиер за честни избори, като за поста е номиниран Стоил Цицелков. Служебен вицепремиер и министър на правосъдието ще е Андрей Янкулов, а служебен вицепремиер по европейските средства - Мария Недина.

Министър на финансите в служебния кабинет става Георги Клисурски, министър на вътрешните работи - Емил Дечев, министър на външните работи - Надежда Нейнски.

В състава на предложения служебен кабинет влизат още: министър на регионалното развитие и благоустройство - Ангелина Тодорова-Бонева, министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов, министър на труда и социалната политика - Хасан Адемов, министър на отбраната - Атанас Запрянов, министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова, министър на образованието и науката - Сергей Игнатов, министър на здравеопазването - Михаил Околийски, министър на културата - Найден Тодоров, министър на земеделието и храните - Иван Христанов, министър на околната среда и водите - Юлиан Попов, министър на икономиката и индустрията - Ирина Щонова, министър на енергетиката - Трайчо Трайков, министър на електронното управление - Георги Шарков, министър на туризма - Ирена Георгиева, и министър на младежта и спорта – Димитър Илиев.

Програмата на парламента за днешното пленарно заседание включва изслушване на представители на АЕЦ „Козлодуй“, Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране във връзка с извънредните спирания на шести блок на атомната централа.

В дневния ред е първото четене на изменения в Закона за защита от дискриминация и в Закона за Министерството на вътрешните работи. Предвижда се депутатите да обсъдят на второ четене и промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, предаде БТА.

