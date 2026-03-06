Служебното правителство ще търси подкрепа от парламентарните групи за удължителния бюджет

Булфото

Служебното правителство ще проведе консултации с парламентарните групи, за да осигури подкрепа за законопроекта за удължаване на действието на бюджета и за законите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза в отговор на въпрос служебният министър-председател Андрей Гюров по време на блиц контрола в Народното събрание.

Въпросът беше поставен от народния представител от ГЕРБ Александър Иванов, който попита дали правителството е търсило предварителна подкрепа в парламента за внесения законопроект за събиране на приходите и извършване на разходите, известен като удължителен бюджет, тъй като действащият изтича на 31 март.

Иванов посочи, че по Конституция служебното правителство има две основни задачи – организирането на честни избори и осигуряването на нормалното функциониране на държавата и нейните системи. По думите му един законопроект, внесен от Министерския съвет, изисква и осигуряване на парламентарно мнозинство за неговото приемане.

В отговор премиерът Гюров подчерта, че в краткия период до формиране на редовно управление е важно институциите да работят координирано – президентството, служебното правителство и парламентът. Той посочи, че сред основните приоритети са провеждането на честни избори, осигуряването на плащанията чрез удължения бюджет и приемането на законодателни промени, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите му министърът на финансите е отправил покана към членовете на парламентарната комисия по бюджет и финанси за обсъждане на проекта в Министерство на финансите на България. „Доколкото разбрах, тази покана е била отклонена, каза премиерът и допълни „когато Мохамед не иска да отида при планината, планината ще отида при Мохамед“.

„Най-важното е да свършим задачите и да осигурим спокойствие по отношение на плащанията и фискалната позиция на страната“, каза още Гюров, цитиран от БТА.

В реплика Александър Иванов заяви, че според него е необходимо по-активно търсене на подкрепа за законопроекта, тъй като до края на работата на парламента остават ограничен брой заседания. Той изрази опасения и за възможно забавяне на законодателни промени, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, които са условие за получаването на средства по него.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!