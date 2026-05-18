Служител на МВР се нуждае спешно от 78 000 евро в битката за живота си

Българка има нужда от подкрепа в борбата с коварна болест.

Полицаят Светослава Лазарова от Пето районно управление (РУ) в София се бори с тежко онкологично заболяване, а единствената ѝ надежда за спасение е скъпоструваща терапия в турска клиника, съобщават от bTV Новините. Майката на две деца се нуждае спешно от финансова подкрепа, за да продължи лечението си и да се върне при семейството си.

47-годишната Светослава прекарва последните пет години предимно в болнични стаи. Медиците у нас успяват да овладеят едно огнище на болестта, но скоро след това туморът рецидивира и образува метастази на нови места.

"И преди да дойдем тук, когато за пореден път бяхме в болницата, просто видях на доктора в очите, че той е безсилен. Той вече няма какво да ми предложи. А има живот, който трябва да се изживее, има семейство, имам деца" , споделя Светослава Лазарова.

В момента агресивното образувание разяжда основния мускул в тялото ѝ, което принуждава близките ѝ да потърсят алтернатива извън граница.

Единственият лъч надежда семейството открива в болница в Турция. Според съпруга ѝ Лазар Лазаров, назначената медицинска процедура представлява своеобразно замразяване на засегнатия крайник.

"Факт е, че кракът няма да може да го движи вече по никакъв начин, даже го усеща като изтръпнал", обяснява той.

Стойността на едномесечния престой в специализираната клиника възлиза на 78 000 евро – сума, която е напълно непосилна за семейния бюджет.

Въпреки тежката диагноза и изтощителното лечение, Светослава не губи воля за живот.

"Аз никога за миг не съм се предала, нито за миг не съм си помислила, че нещо няма да се получи. Знам, че ще се получи", категорична е тя.

Семейството изразява огромната си признателност към всички дарители, които вече са подкрепили кампанията им.

"Благодаря на хората, които се отзоваха на нашия зов за помощ, защото има хора, които въобще не ни познават", допълва Лазар Лазаров, сравнявайки добрината с човешка клетка, която бързо се мултиплицира и дава живот, пише dunavmost.com.

