Служител на детска ясла пускал деца в пералня

Пиксабей

Полицията в южния индийски град Бенгалуру арестува служителка в детска ясла по подозрение за малтретиране на малки деца в център, предназначен за децата на служители на технологичния гигант Capgemini, предаде Би Би Си, цитира БТВ.

Арестът беше извършен дни след появата на видеоклипове в интернет, за които се твърди, че показват как служителки упражняват насилие над плачещи деца, затварят ги в тоалетни помещения и перални машини и ги пръскат с вода от биде.

Полицията е образувала дело срещу петима служители на детското заведение, като не се изключват и нови арести.

През последните години много компании в Индия създадоха детски градини и ясли в собствените си кампуси, за да привличат и задържат квалифицирани кадри. Регулациите за подобни обекти обаче остават неясни и се различават в отделните щати.

От Capgemini обявиха, че временно затварят детската ясла в кампуса си в Бенгалуру.

„Най-важният приоритет за Capgemini е здравето, безопасността и благополучието на нашите служители и техните семейства. Сътрудничим изцяло на компетентните органи и оказваме необходимата помощ за установяване на всички факти по случая“, се посочва в официална позиция на компанията.

За разлика от училищата, които се регулират от ясно разписани национални правила, детските заведения за дневни грижи в Индия функционират според комбинация от местни и щатски разпоредби. Стандартите варират значително, а контролът върху спазването им често е недостатъчен.

Случаят стана известен, след като анонимен сигнализирал отдела за закрила на детето в Бенгалуру, че в детска ясла, разположена в кампуса на Capgemini в квартал Брукфийлд, се извършва насилие над малки деца. Към сигнала били приложени и видеозаписи.

Служителят по закрила на детето Тилакеш Кумар е извършил проверка и е установил, че предполагаемото малтретиране е ставало в санитарно помещение без видеонаблюдение.



По негова жалба полицията е повдигнала обвинения срещу петима служители съгласно разпоредбите на индийския Наказателен кодекс и Закона за правосъдието за непълнолетни.

Комисарят на полицията в Бенгалуру Сиймант Кумар Сингх съобщи пред BBC Hindi, че арестуваната жена се казва Виджаялакшми и вече е оставена в ареста.

По информация на полицейски източници още две служителки са били разпитани във връзка с инцидента.

Министърът на информационните технологии и биотехнологиите на индийския щат Карнатака Приянк Харге заяви, че властите внимателно следят случая и че ще бъдат предприети строги мерки срещу всички, които бъдат признати за виновни.

Междувременно Национална комисия за защита на правата на детето също започна собствено разследване и планира посещение в детското заведение.

Редактор "Екип на Петел",

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