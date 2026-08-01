Служител на заведение в Приморско удари в лицето готвачка

Булфото

Конфликт между двама служители в заведение за бързо хранене в Приморско прераснал във физическа саморазправа в сряда малко след 15 часа. 39-годишен софиянец удари 42-годишна готвачка от Стара Загора с глава в лицето, причинявайки й кръвотечение и травма. Жертвата е откарана в УМБАЛ-Бургас с комоцио и съмнения за фрактура на носните кости, предаде Флагман.

39-годишен софиянец, работещ там, направил "хедбът" на готвачката - ударил я с глава в областта на лицето. В следствие на силния сблъсък от носа на жената - 42-годишна старозагорка, започнала да шурти кръв.

Тя подала сигнал на тел. 112 и разказала за случилото се. Дошлите на място служители на РУ-Приморско задържали нападателя, а жертвата - с комоцио и съмнения за фрактура на носните кости, е откарана към УМБАЛ-Бургас и настанена за лечение.

Към момента не е ясно каква е причината да се стигне до конфликта между двамата служители.

За агресора се знае, че е на 39 години от София. Казва се Николай Николов и е криминално проявен. Той е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава, пише "Флагман".

Няма данни при инцидента да са пострадали клиенти или други работещи в заведението. Екшънът се е разиграл в служебната част на обекта.

След събирането на медицинските документи ще стане ясно как ще бъде квалифициран случаят и каква отговорност ще бъде потърсена от задържания.

Работата на служителите от Районното управление в Приморско продължава. Изясняват се всички обстоятелства около конфликта, както и действията на двамата непосредствено преди физическата саморазправа.

*Хедбът (от английски: headbutt) в бокса и бойните спортове означава умишлено или случайно нанасяне на удар с глава в главата на противника.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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