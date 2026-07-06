Служител във ВиК - Бургас е подал сигнала за длъжности престъпления в дружеството

Снимка: Булфото

Служител във „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕАД - Бургас, върху който е оказван натиск да подпише документи, е подал сигнала до разследващите органи, след който преди три дни Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) извърши претърсвания в централата на дружеството, а длъжностни лица бяха арестувани. Това обяви пред журналисти наблюдаващият делото прокурор Иван Кирков.

Той съобщи, че случаят се отнася за обществена поръчка, сключена между ВиК-Бургас и външна фирма за почистване на около 70 сондажни кладенци в цялата Бургаска област. Според Кирков разследващите са установили, че подобна дейност не е била извършвана. Въпреки това, на фирмата са преведени над 300 000 евро. Цялата стойност на обществената поръчка, сключена през септември 2025 г. е на стойност почти един милион евро.

По-рано днес Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо задържаните - директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и служителя по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ Илчо Боев, припомня БТА. Те бяха доведени в съда с белезници. Още в началото на заседанието окръжните магистрати обявиха почивка по настояване на защитата за запознаване с материалите по делото.

Според събраните доказателства двамата са действали в съучастие, като директорът е извършител, а служителят – помагач, посочиха от прокуратурата. По думите на прокурор Кирков престъплението е осъществено за времето от месец януари до месец юли 2026 година.

Той добави, че въпреки липсата на реално почистване на сондажите, са изготвени документи, приемащи и удостоверяващи извършването на дейността.

На този етап престъплението е квалифицирано по чл. 219, ал. 3 от Наказателния кодекс за умишлена безстопанственост в особено големи размери.

Пред журналисти наблюдаващият прокурор коментира, че не са установени данни за връзка със случая, при кой преди седмица беше задържан ръководителят на ВиК - Несебър Свилен Станчев. Спрямо него е повдигнато обвинени за поискан и получен подкуп в размер на осем хиляди евро.

Редактор "Екип на Петел",

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