Служители на ЕРП Север спасиха млад бял щъркел и го върнаха безопасно в гнездото му

Снимка ЕРП Север

Екип на ЕРП Север се включи в спасяването на млад бял щъркел, попаднал в беда в русенското село Бъзън. След подаден сигнал до Регионалната инспекция по околната среда и водите-Русе служители на дружеството реагираха незабавно и с помощта на специализирана автовишка върнаха птицата безопасно в гнездото ѝ.

По това време на годината младите щъркели правят първите си опити за летене и нерядко падат на земята, без да могат сами да се върнат обратно. Благодарение на бързата координация между РИОСВ-Русе и ЕРП Север птицата беше успешно спасена и върната при останалите в гнездото.

Подобни акции са част от ангажимент на електроразпределителното дружество не само към сигурното електрозахранване, но и към опазването на биоразнообразието в регионите, в които оперира. Екипите на ЕРП Север се отзовават на всеки получен сигнал за птица в беда и оказват необходимото съдействие.

Опазването на белия щъркел е сред дългосрочните природозащитни дейности на дружеството. Всяка година екипите на ЕРП Север монтират специализирани платформи за щъркелови гнезда върху стълбовете от електроразпределителната мрежа. Те осигуряват безопасно място за гнездене, намаляват риска от аварии по електрическата мрежа и предпазват птиците от токов удар. След приключване на размножителния сезон и отлитането на щъркелите ЕРП Север ще монтира такава платформа и на електрическия стълб, върху който се намира гнездото в с. Бъзън.

Редактор "Екип на Петел",

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