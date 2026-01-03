Служители на КЗП и НАП проверяват търговски обекти в Пловдив

Кадър Нова телевизия, илюстративен

Служители на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) проверяват търговски обекти в Пловдив за правилното прилагане и спазване на Закона за въвеждане на еврото, както и за необосновано покачване на цените на стоките. В събота инспекторите провериха хранителен магазин в квартал "Кючук Париж", на който предстои да бъде издаден акт заради прекомерно завишение на цените на няколко стоки, което е било установено при предишна проверка.

"В конкретния обект, който днес посетихме, предстои връчването на такъв акт на 7 януари, който е следствие на предишна проверка, Актът ще бъде връчен на управителя на магазина, тъй като е установено, че този конкретен магазин има 5 или 6 стоки, които са обект на проверка и за които се счита, че има прекомерно завишаване на цените. Това е било установено при предишни проверки на същия обект", каза председателят на КЗП Александър Колячев, цитиран от БТА.

В рамките на днешната проверка на магазина отново са били отчетени текущите цени на тези и други стоки и предстои да бъде установено дали са били коригирани. Санкцията, която предстои да бъде наложена на обекта при първо нарушение, може да варира в равностойността в евро на 5000 до 100 000 лева.

"Всичко е наред при нас. Спазваме всички закони, всички изисквания във връзка с еврото. Връщаме евро, докато имаме, етикетите са обозначени както трябва - с двойно обозначение. Нямаме оплаквания от клиенти", коментира пред журналисти собственикът на проверявания днес обект Латинка Петрова.

По нейни думи не се допуска необосновано покачване на цените на стоките в магазина. "Постоянно качваме новите цени в КЗП, следят ни и при всяко вдигане, обосновано естествено, ние си представяме документи, така че абсолютно няма необосновани повишения на цените", каза Петрова и допълни, че днес се наблюдава леко завишение на цената на зеленчуците, но не знае каква е причината.

Колячев заяви, че от началото на годината в КЗП не са постъпили сигнали за прекомерно завишение на цените. "Предимно сигналите са по отношение на това, че в тото пунктовете не приемат левове. Но спортният тотализатор излезе със становище, че работят в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в България. Предишните дни към края на годината имахме доста сигнали, свързани с неприемане на монети. От първи януари имахме за нежелание за връщане на ресто в евро и сходни сигнали", каза председателят на КЗП.

"Наложили сме много на брой санкции по отношение на изписване на цените, защото ние правим постоянни проверки във връзка с двойното обозначаване. Над 4000 мисля, че са проверките до настоящия момент. Около 5% от тези проверки водят до наказателни постановления. По отношение на прекомерно високите цени също имаме издадени актове и наказателни постановления", допълни още Александър Колячев.

Той обясни още, че гражданите могат по стандартния начин да сигнализират КЗП или НАП. "Ние сме отговорните институции, ние приемаме тези сигнали, ние ги обработваме и, съответно, правим проверки", каза председателят на КЗП.

От НАП посочиха, че ако има някакви завишавания в цените, търговецът следва да представи съответните документи в 7-дневен срок, за да обясни на какво се дължи по-високата цена. "Някои от стоките пристигат с надценка при съответния търговец. Ние изследваме по веригата от къде е това нарушение и съответно, ако се констатира, че то е необосновано икономически, тогава се налагат санкции, на който си е позволил да повиши цените", обясни Анна Митова, директор "Комуникации" към НАП.

По нейни думи от месец октомври на миналата година са наложени 69 акта и 9 наказателни постановления в страната, като в Пловдивска област актовете са 6. Митова не можа да посочи какви са най-честите нарушения, установени след проверки, тъй като на този етап данните не са обобщени. "В момента се извършват над 400 проверки на ден на територията на цялата страна, като и двете институции НАП и КЗП отговарят и на всякакви сигнали, които постъпват от граждани, включително такива в социалните мрежи, така че в началото на следващата седмица ще имаме обобщена информация за това какво сме установили", каза Митова.

Тя допълни, че се проследяват и сигнали, публикувани в социалните мрежи от потребители, но заяви, че голяма част от тях са фалшиви. По нейни думи, масово сигналите са свързани с необосновано завишаване на цените.

