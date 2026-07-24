Служители на фирма за бързи кредити пребиха мъж в Перник

Снимка Булфото

Криминалисти от Първо РУ в Перник разследват случай на жесток побой, станал вчера около 20:40 ч. пред жилищен блок в пернишкия квартал „Тева“, съобщава местната полиция.

По първоначални данни двама мъже, работещи във фирма за бързи кредити, са нанесли побой на 54-годишен перничанин, разказват от МВР, пише novini.bg.

Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ, но по-късно състоянието му се е влошило и около 22:30 ч. е транспортиран в МБАЛ „Р. Ангелова“, където е претърпял спешна операция на далака.

Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ, но по-късно състоянието му се е влошило и около 22:30 ч. е транспортиран в МБАЛ „Р. Ангелова“, където е претърпял спешна операция на далака.

По случая е образувано досъдебно производство, предстои уведомяване на прокуратурата, а разследването продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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