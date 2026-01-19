Служители на приюта за бездомни във Варна продължават вечерните обходи заради студа

Пиксабей

Служителите на Приюта за бездомни лица и семейства във Варна продължават ежедневните си обходи в подлези и други рискови места заради ниските температури. Акцията е възложена от заместник-кмета на Община Варна Снежана Апостолова и се провежда всяка вечер от 8 януари с цел навременна помощ за хора, останали без подслон.

В резултат на обходите в приюта са настанени общо 23 лица, двама души - през последното денонощие, съобщиха от общинската пресслужба.

В момента приютът работи на пълен капацитет, но директорът на социалната услуга Марко Марков увери, че ще бъде намерено решение, така че никой нуждаещ се да не остане на студено. Настанените получават подслон, топлина и храна два пъти дневно, като спазването на правила за хигиена и безопасност е задължително за всички.

Обходите ще продължат и през следващите студени дни по изготвен график, за да бъде обхванат възможно най-голям брой хора в риск.

От Община Варна напомнят, че сигнали за хора без подслон се подават на телефон 112. При необходимост се осигурява и медицински екип за преглед и навременна реакция. Приютът е с адрес: Варна, ж.к. „Победа“, ул. „Петко Стайнов“ №7.

