Служители на спрения дървопреработвателен завод в Търново готвят протест
Служители на голямото дървопреработвателно предприятие, сочено като основен замърсител на въздуха във Велико Търново, се готвят да протестират утре.
Причината е принудителната административна мярка за спиране на половината от производството на завода, която в края на седмицата наложи Регионалната екоинспекция, посочва БНТ.
24 часа след връчването на заповедта от компанията са представили план на РИОСВ за безопасно спиране на производството, в който са посочили, че за изпълнението му ще са им необходими поне 58 дни.
От екоинспекцията излязоха с официална позиция, в която се казва, че със съдействието на органите на МВР, предприемат незабавни действия за спиране на производствения процес - спиране на дейността на линията за производство на ПДЧ плоскости, включително на съпътстващите съоръжения.
