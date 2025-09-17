реклама

Служители от 6 горски стопанства гасят пожара в Кресненското дефиле

17.09.2025 / 19:03 0

Снимка: Фейсбук, Г. Даскалов

Служители от 6 горски стопанства гасят пожара в Кресненското дефиле. 

Огънят е пламнал в труднодостъпна гориста местност, теренът е скалист и без подстъпи към път.

Служители от горските стопанства в Благоевград, Рилския манастир, Симитли, Струмяни, Кресна и Петрич правят опити да изгасят пожара, който към момента е низов и настъпва в посока резерват "Тисата", предава Фокус.

Вятърът в района е много силен и затруднява гасенето.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама