Снимка: Фейсбук, Г. Даскалов

Служители от 6 горски стопанства гасят пожара в Кресненското дефиле.

Огънят е пламнал в труднодостъпна гориста местност, теренът е скалист и без подстъпи към път.

Служители от горските стопанства в Благоевград, Рилския манастир, Симитли, Струмяни, Кресна и Петрич правят опити да изгасят пожара, който към момента е низов и настъпва в посока резерват "Тисата", предава Фокус.

Вятърът в района е много силен и затруднява гасенето.

