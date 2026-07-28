Служители от Митница Варна разкриха измама при деклариране на дървени плоскости от Китай

Снимка Митница Варна

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна установиха четири опита за избягване заплащането на дължимите държавни вземания при внос на стоки от Китай.

Случаите касаят допускане за свободно обращение на общо 125.3859 м³ пресовани дървени плоскости с деклариран произход Китай. Стоките са транзитирани от Турция за България и са представени за внос на Митнически пункт Пристанище Варна.

След анализ на риска са извършени физически проверки и са взети проби за експертиза в Централната митническа лаборатория. Резултатите показват, че плоскостите са неправилно декларирани с цел избягване на заплащане на дължими държавни вземания в размер на общо 21 843 евро, пише customs.bg.

По случаите ще бъдат съставени актове за административно нарушение - митническа измама по Закона за митниците и ще бъдат образувани административнонаказателни производства.

В рамките само на месец митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница Варна предотвратиха седем подобни опита за избягване на дължими държавни вземания в общ размер близо 90 000 евро при внос на дървени плоскости от Китай с получатели различни български дружества. В предходните три случая стоките бяха доставени с морски контейнери.

Редактор "Екип на Петел",

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