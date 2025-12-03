Служителите на "Автомобилна администрация" излязоха в безсрочна стачка

Снимка: Булфото

От 9 ч. тази сутрин служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" започнаха безсрочна ефективна стачка срещу ръководството. Напрежението ескалира след случая с екипа на Роби Уилямс и последвалите уволнения на служители, които колегите им определят като доказани професионалисти.

От Фирмената синдикална организация заявяват, че месеци наред са опитвали да водят социален диалог, но исканията им били игнорирани. Според тях решението на ръководството да освободи служители и синдикални активисти е "последната капка", посочва БНР.

Протестът вече забавя административни услуги и отлага изпити за шофьорски правоспособности.

Синдикатът поставя шест основни искания: изравняване на възнагражденията, 50% увеличение на заплатите, спиране на назначаването на неръководни длъжности като държавни служители и връщане на освободените, промени в класификатора на длъжностите, назначаване на допълнителни 600 служители и подписване на колективен трудов договор.

Стачката ще продължи, докато не бъде възстановен социалният диалог, подчертават от синдиката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!