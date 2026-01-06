Служителите на "Свилоза" не са взимали заплати от септември

Кадър Свилоза

Заводът е спрял работа, а собственикът Красимир Дачев поставя ултиматум за цената на дървесината

Стотици семейства в Свищов са посрещнали Коледа и Нова година без доходи, след като един от най-големите работодатели в региона – заводът за целулоза "Свилоза", е спрял плащанията на заплати още през септември 2025 година. Докато работниците са на ръба на оцеляването, ръководството на компанията използва социалното напрежение като инструмент в търговския си спор с държавата относно цените на дървесината.

Кризата в предприятието е дълбока, като производствените мощности са спрени поради липса на суровина. За последно служителите са получили частично плащане от 1000 лева за месец септември. За октомври, ноември и декември по сметките им не е постъпил нито лев.

Заложници на корпоративен спор

Дамян Дамянов, работник в завода, описва ситуацията като нетърпима. Пред БНР той споделя, че хората живеят на "голи обещания", докато чакат фабриката да заработи. Въпреки драстичното нарушение на трудовите права, работниците не са подавали масови сигнали до Инспекцията по труда – факт, който разкрива липсата на алтернативи и страха за работните места в региона.

"Няма как да платя"

Мажоритарният собственик на "Свилоза" Красимир Дачев потвърди фактите, но прехвърли изцяло отговорността върху държавната политика в горския сектор.

"На работниците ще бъде платено, както им се води. Който иска да остава, който иска, да напуска. Няма как да платя, защото фабриката не работи вече. Миналата година 8 месеца не сме работили", заяви Дачев, цитиран от БНР.

Бизнесменът твърди, че държавата определя "непосилна цена" на дървесината, което прави производството нерентабилно.

Скритата картина на пазара

Думите на Дачев обаче влизат в противоречие с данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 година. Според официалната статистика, още през второто тримесечие на 2025 г. производствените цени в горското стопанство отбелязаха спад от над 7%. Това повдига въпроса дали проблемът е наистина в "държавните цени" или в загубата на пазарна конкурентоспособност на самото предприятие.

Дачев обяви, че планира продажба на активи и търсене на финансиране, като изрази надежда производството да бъде възстановено "още този месец". За икономическите наблюдатели обаче, подобни действия – разпродажба на имущество за покриване на текущи разходи за заплати – са сигнал за тежка ликвидна криза, а не за временно затруднение.

Докато корпоративният и държавният интерес се сблъскват, цената се плаща от стотиците служители в Свищов, които на практика кредитират своя работодател с неизплатения си труд.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!