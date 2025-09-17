Служителите на летище Бургас подкрепят колегите си от Варна, но няма да протестират

снимка: Фейсбук

Служителите на летище Бургас подкрепят исканията на колегите си от Варна, но няма да предприемат протестни действия. Това съобщи пред БНР Бургас секретарят на синдикалната организация на КТ „Подкрепа“ към аеропорта Крали Иванов.

В същото време работещите на летище Варна обявиха, че от днес излизат в безсрочен символичен протест с искания за изплащане на бонуси за трите летни месеци и увеличение на заплатите. Те се оплакват от намаляване на персонала на фона на нарасналия обем работа.

По думите на Георги Николов, председател на синдикалната секция на летищата във Варна и Бургас към Федерацията на транспортните работници в КТ "Подкрепа", ако преговорите за колективното трудово договаряне през октомври не дадат резултат, ще бъдат принудени да затворят летището във Варна.

В Бургас засега се въздържат от протести и признават, че работниците на аеропорта са притеснени как ще рефлектира върху тях предстоящия тази есен ремонт за рехабилитация на пистата. Строителните дейности са планирани изцяло за зимните месеци – от ноември 2025 г. до края на април 2026 г.

Междувременно в позиция до медиите от ръководството на концесионера „Фрапорт“ заявяват, че стриктно спазват действащия Колективен трудов договор, който е валиден до 31 декември. Преговорите за нов КТД за 2026 г. ще започнат през октомври. Заявените в медиите твърдения са изненадващи, предвид факта, че откритият диалог със синдикатите никога не е бил прекъсван, посочват от дружеството концесионер.

