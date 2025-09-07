Служителите на метрото в Лондон започват стачка

Снимка: Пиксабей

Служителите на метрото в Лондон започват днес серия от стачни действия, което се очаква да доведе до блокиране на мрежата и сериозни затруднения за пътуващите в британската столица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На пътниците било препоръчано да приключат пътуванията си до 18 днес, тъй като почти никакви влакове на метрото няма да се движат от понеделник до четвъртък заради серия от поетапни стачни действия.

Освен това във вторник и четвъртък няма да работи и линията Docklands Light Railway, която свързва финансовите центрове Канари Уорф и Лондонското сити.

Профсъюзът на железопътния, морския и транспортния сектор (RMT) заяви, че спорът е свързан със заплащането, преумората на служителите, смените и искането за намаляване на работната седмица.

„Нашите членове не искат цяло състояние, но умората и екстремните смени са сериозни проблеми, които засягат здравето и благополучието им“, каза генералният секретар на RMT Еди Демпси.

Компанията Transport for London (TfL), която управлява обществения транспорт в столицата, заяви, че синдикатът ще приеме сделка единствено ако включва намаляване на работната седмица. В момента служителите обикновено работят 35 часа. Тя допълни, че е работено усилено за разрешаване на спора и на служителите е предложено 3,4% увеличение на заплатите.

Въпреки че TfL предупреди за тежки смущения, някои железопътни услуги в столицата ще продължат да работят по време на стачката.

Линията „Елизабет“, която обслужва връзката с летище „Хийтроу“, както и надземната железница ще функционират нормално, но на някои станции ще има затруднения, а влаковете вероятно ще бъдат изключително натоварени.

Освен неудобствата за пътуващите и туристите, стачките принудиха британската рок група „Колдплей“ да пренасрочи два концерта на стадион „Уембли“ тази седмица, а американският изпълнител Пост Малоун също отложи двете си изяви в Лондон за по-късно този месец.

