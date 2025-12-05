Служителка в склада на Лидл каза за заплатите

Кадър Лидл

18-годишният Стефан Стефанов от Сливен. Той, заедно с още младежи между 16 и 18 г., тази година за пръв път става практикант в логистичната база на Lidl в с. Кабиле. Впечатленията му се споделят и от останалите – всички разказват за усещането за свобода и увереност, което са придобили по време на първата си работа, пише Стандарт.

Това лято Лидл България за първи път отвори вратите на логистичната си мрежа за ученици, предлагайки им платена лятна практика с отлични условия и възможност да се запознаят с динамичния свят на съвременната логистика. В рамките на програмата практикантите работиха по окомплектоването на пратки, комисиониране и изпращане на стока за магазините на Lidl в цялата страна. Получиха първите си заплати, ваучери за храна и седмични отстъпки чрез Lidl Plus. Но и нещо отвъд материалните придобивки: безценен опит и възможност да израснат личностно и професионално.

Срещаме се с четирима младежи от Сливен и Ямбол, които се възползваха от тази възможност. Това са Денис, Лили, Стефан и Фуркан, които избраха да прекарат лятото в складовата база на Лидл България в с. Кабиле. Какво ги мотивира да изберат този път и какви са техните впечатления?

Денис: от социалните мрежи до реалната практика

Денис Стойков научава за програмата от реклама в социалните мрежи и веднага е привлечен от възможността за първа работа в утвърдена компания. „Условията ми допаднаха – смените, работното време, както и фактът, че Lidl е признат топ работодател”, споделя той. В работата си в склада Денис се грижи за поддържането на реда и организацията на стоките, като понякога използва и машини за преместване на по-тежки товари. Намира, че благодарение на лятната си практика е усвоил две важни умения: комуникацията и екипната работа. Описва я като „интензивна, организирана и ползотворна”.

Лили: от плаката в магазина до сплотения екип

Лилияна Гуджукова е женското попълнение в екипа. Тя е от Ямбол и открива възможността чрез плакат в магазина. „Реших да кандидатствам, защото съм чувала, че Lidl е хубаво място за работа”, споделя тя. В склада се занимава с комисиониране, което ѝ позволява да се запознае с различни процеси и да придобие практически опит. След близо 2 месеца продължава да я впечатлява отношението и коректността: „Работата е прозрачна, заплатата идва на време, а отношението към нас беше много добро още от първото интервю”. Лили смята да остане на работа и след края на практиката – възможност, която се дава на всички младежи, които се справят добре.

Стефан: реална работа и първи доходи

18-годишният Стефан Стефанов от Сливен решава да се включи, защото иска реален опит, а не просто „да отбие номера”. Споделя, че научава много ценни неща, сред които да следва план, да е точен и да функционира ефективно в екип. Според него възможностите за младите в региона не са много и именно това прави практикантската програма на Лидл България особено важна: „научаваш реални неща, работиш с готини хора и получаваш първи доходи”.

Фуркан: от семейната препоръка до интереса към процесите

Фуркан Алиев е мотивиран да кандидатства по препоръка на баща си, който работи в същата база в с. Кабиле. Малко след това попада на флайер за същата програма и приема това за сигурен знак. „Реших да се включа, защото Lidl е един от най-добрите работодатели в България и ми беше интересно да видя процесите отвътре.” Когато го питаме как би описал програмата с три думи, казва, че е „изискваща, комуникативна и динамична”.

Какво работят практикантите?

В складовата база за тях има различни задачи: комисиониране и прием на стоки, поддържане реда и хигиената, подреждане на стоката и работа с машини. „Работата е в екип и атмосферата е приятелска – можеш да говориш с всеки”, споделя Стефан. Въпреки физическото натоварване, младежите я намират за удовлетворяваща. „От 1 до 10 бих оценил натоварването като 6–7,” казва Фуркан. „Всеки млад човек в добра форма може да се справи.”

Опитът, уменията и уроците

И четиримата стажанти подчертават, че само за два месеца са придобили ценни умения. „Научих как се работи в добре организиран логистичен център, колко е важна точността и работата в екип," казва Фуркан. „Особено полезна е комуникацията – за да върви процесът гладко, трябва да можеш да общуваш ефективно с колегите.” Денис отбелязва, че също е развил умения за работа в екип, Лили акцентира върху дисциплината, а Стефан изтъква важността за подкрепа и мотивация от екипа: „Най-ценното е колективът – когато имаш подкрепа, всичко става по-лесно”, казва той. Всички те са единодушни, че практикантската програма е ценен старт за кариерата им, предоставяйки им не само знания и умения, но и увереност и независимост, които ще им бъдат от полза занапред.

Шанс за развитие в региона

И четиримата са съгласни, че Lidl предоставя ценна възможност за развитие в техния регион. А това, че програмата за практиканти е вече и в логистиката, открива още една врата за младите хора в района – врата към сигурна, коректна и мотивираща среда. „Това не е просто практика, а шанс да се развиваш като човек и като служител, да научиш много и да се включиш активно в екипа”, категоричен е Фуркан Алиев.

Съвет към бъдещите практиканти

За финал нашите герои споделят, че биха препоръчали програмата на приятели. „Бих казал директно, че научаваш реални неща, работиш с готини хора и получаваш първи доходи”, заключва Фуркан. Добавя още, че би посъветвал новите практиканти да не се притесняват, дори ако в началото им е трудно, защото колегите са дружелюбни и готови да помогнат. А колегата му Денис завършва с много важен детайл: „Според мен това е една перфектна първа работа. Освен това ти остава достатъчно свободно време, за да можеш да излизаш с приятели или да правиш други неща.”

И така, в края на август Денис, Лили, Стефан и Фуркан са единодушни, че практиката в логистичния център в с. Кабиле е ценен старт за тяхното бъдеще. Техните истории показват, че компании като Лидл България предоставят реални възможности за развитие на младите, подкрепяйки ги в техните първи стъпки на пазара на труда. Затова тази история не просто разказ за първа работа, ценен опит и знания, но и за отговорност, дисциплина, екип и приятелство.

