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Смърков за незаконното ВиК на Баба Алино: Не са взети проби от водата дали тя е годна за пиене

09.06.2026 / 11:45 1

Кадър Фб

Областният управител Марио Смърков, директорът на "Басейнова дирекция" Явор Димитров и подалият сигнала народен представител от "Възраждане" Коста Стоянов коментираха скандалния случай "Баба Алино", предаде БНР.

"Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, а именно "Басейнова дирекция"- Черноморски район, "Водоснабдяване и канализация" и Регионалната здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка. Ако по този начин беше реагирано през 2023 година, най-вероятно в момента нямаше да се намираме сред незаконни постройки", заяви Коста Стоянов.

"Две водовземни съоръжения - два тръбни кладенеца. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбна връзка към него и се използва, докато другият е в процес на изграждане. Тръбната мрежа е подземна. Установяват се отклонения както в шахти, така и в жилищните сгради, както и монтирани водомери по водопроводите. Материалите от нашата проверка още днес ще бъдат изпратени в прокуратурата", посочи Явор Димитров.

"Получихме сигнал и за незаконен сондаж, който за съжаление е включен чрез тръбна мрежа, помпена система и резервоари към водоснабдителната система на комплекса. Това е абсолютно незаконно и дори носи риск за здравето на всички ползватели, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания и не са взети проби от водата дали тя е годна за пиене", подчерта Марио Смърков.

 

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Коментари
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kris (преди 21 минути)
Рейтинг: 619213 | Одобрение: 121068
Че кой пие вода от чешмата ? Те са заможни и ще си купуват вода за пиене....А от чешмата само за подмиване.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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