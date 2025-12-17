Смартфоните ще поскъпнат следващата година заради липса на чипове

снимка: Пиксабей

Средната продажна цена на мобилните телефони ще се повиши с 6,9% в световен мащаб през следващата година.

Това отразява увеличение от 10 до 25% в общите разходи на компонентите, сочи изследователски доклад на Counterpoint, публикуван във вторник, 16 декември.

В същото време се очаква глобалните доставки на смартфони да спаднат с 2,1% през следващата година, тъй като недостигът на чипове за памет води до повишаване на разходите и свиване на производството.

Това е драстична промяна спрямо прогнозирания ръст от 3,3% за тази година, предава bgonair.bg.

Глобалното изграждане на AI инфраструктура подтикна производителите на чипове тази година да дадат приоритет на усъвършенстваната памет за ускорителите на Nvidia Corp. пред по-основните продукти.

Това от своя страна доведе до недостиг на динамична оперативна памет (DRAM), която е незаменима в електрониката - от лаптопи и електромобили до медицински медицинска апаратура и битова техника.

През последните месеци производителите на потребителска електроника, включително Xiaomi Corp.,предупредиха за потенциално увеличение на цените, докато други, включително Lenovo Group Ltd., започнаха да трупат запаси от памет в очакване на по-високи разходи.

Всичко това може да тласне потребителите към по-висок клас модели, където въздействието върху печалбата ще бъде по-малко, според изследователската фирма.

Други варианти включват повторното използване на стари компоненти, понижаване на други характеристики като камери или просто продажба на телефони с по-малко памет, според доклада на Counterpoint.

