Смъртният случай край Долни чифлик ще излезе заплетен! Убитият мъж живеел в землянка в гората

Досъдебно производство за убийство ръководи Окръжната прокуратура във Варна. На 4 май 2019 г. вечерта около 19 часа е получен сигнал за намерено тяло на мъж в района на Долни чифлик. Това съобщиха от Апелативната прокуратура в морския град.

В гориста местност е открито тялото на 63-годишния Б.А., който живеел в землянка. След извършената аутопсия съдебните медици установили черепно-мозъчни травми и наранявания по тялото на мъжа.

Действията по разследването продължават за установяване причините, обстоятелствата и извършителя на престъплението.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html