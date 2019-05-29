реклама

Смъртоносен инцидент с влака София-Бургас! Бутнаха мъж...

29.05.2019 / 13:15 0

Снимка: Булфото, архив

56-годишен мъж е починал след инцидент с влак.


реклама

Мъжът е бил бутнат от влака, който пътувал в посока от София за Бургас, пише Блиц.

Инцидентът е станал вчера, 28 май.

По данни на полицията в Стара Загора човекът е загинал между селата Михайлово и Калояновец. 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама