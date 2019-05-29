Смъртоносен инцидент с влака София-Бургас! Бутнаха мъж...

Снимка: Булфото, архив

56-годишен мъж е починал след инцидент с влак.

Мъжът е бил бутнат от влака, който пътувал в посока от София за Бургас, пише Блиц.

Инцидентът е станал вчера, 28 май.

По данни на полицията в Стара Загора човекът е загинал между селата Михайлово и Калояновец.

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