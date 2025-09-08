Смайваща версия за скочилия от Аспарухов мост, МВР отрича

Кадър Читател на Петел

Мъжете на моста, които са опитали да сложат край на живота си днес на Аспарухов мост са двама, разказват свидетели. По информация на очевидци те са дошли с една кола марка Дачия и са спрели на моста, пише "Фокус".



Единият от мъжете тръгва да скача. Докато го спасяват, другият полита от моста пред погледа на всички. Припомняме, че скочилият към момента е жив.

Официалната информация от полицията е различна.

Мъжът, който скочи от Аспарухов мост във Варна, е оцелял и е в болница, където ще бъде прегледан. Това съобщиха от ОД на МВР - Варна.

Сигнал за инцидента е получен на спешния телефон 112 около 10,30 ч.

Човекът, на 39 години, е спрял автомобила си и е скочил от моста, но не от най-високата му част, уточняват от полицията. Все още не се знае какви са нараняванията му.

От полицията опровергаха появила се информация от очевидци, че става въпрос за двама хвърлили се от моста. Мъжът е един, не двама, уточниха от ОД на МВР - Варна

