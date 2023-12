Смайващи първи снимки от повърхността на луната на Юпитер Йо

Снимка NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Thomas Thomopoulos

Исторически снимки пусна НАСА.

Вчера, на 30-ти декември, американската космическа мисия “Джуно” се сближи с юпитерианската луна Йо на разстояние само 1 500 километра. Днес започнаха да пристигат първите снимки от успешното посещение!, предаде cosmos.1.bg

На страницата на камерата “Джунокам” засега са качени шест необработени изображения.

Изображения след графична обработка можете да намерите на този линк.

The JunoCam instrument aboard our #JunoMission acquired six images of Jupiter's moon Io during its close encounter today. This black-and-white view was taken at an altitude of about 1,500 miles (2,500 kilometers). More images will be available soon at https://t.co/mGfITRe57Y pic.twitter.com/9GcamrhxPt