Смел Спартак взе точка в Разград и написа история

Спартак завърши 1:1 с Лудогорец в двубой от 12-и кръг на елитното първенство в Разград. Така „соколите“ пренаписаха историята си, след като вече имат спечелени точки срещу всичките 58 отбора, с които са играли в групата на майсторите.

Точката е и първа за Спартак в срещите му с разградчани в елита.

Варненци изиграха силен мач и особено през първото полувреме не дадоха шанс на шампиона да застраши вратата му.

В 26-ата минута „соколите“ откриха с първата си опасност пред вратата на Хенрик Бонман. Шанде получи една топка на границата на наказателното поле и след като се нагласи за стрелба прониза вратаря в близкия му ъгъл.

До края на полувремето Лудогорец така и не успя да намери пътя към нещо опасно пред вратата на гостите и така Спартак се прибра на почивка с аванс, пише Sportal.bg.

В началото на второто полувреме обаче домакините изравниха. Ивайло Чочев намери по отличен начин Станич на добра позиция, който хладнокръвно я прати зад Ковальов.

В 69-ата минута Лудогорец можеше да обърне срещата, но удар от непосредствена близост с глава на Ерик Биле се спря с гредата.

Последва нов пропуск на Биле, който не улучи вратата с глава.

В 78-ата минута гостите се разминаха с втори гол. След добре развита атака Шанде пусна към Бернардо Коуто, който шутира към вратата. Кълбото обаче се отклони в намиращия се с гръб Диниш Алмейда и излезе в корнер.

ЛУДОГОРЕЦ 1:1 СПАРТАК (ВАРНА)

0:1 Шанде (26)

1:1 Станич (50)

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 3. Недялков, 4. Алмейда, 24. Вердон, 17. Сон, 30. Нареси, 26. Калоч, 14. Станич, 37. Текпетей, 11. Видал, 10. Машадо

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Ковальов, 50. Будинов, 3. Петрашило, 44. Грънчов, 88. Йорданов (88 - Мукачар), 90. Стояновски, 19. Янчев (76 - Пехливанов), 8. Иванов, 8. Иванов (88 - Халачев), 7. Коуто (90+3 – Иван Алексиев), 21. Шанде

