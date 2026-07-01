Смели полицаи спасиха от река Марица 14-годишно момче

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Пазарджишки полицаи извадиха от водите на река Марица край пазарджишкото село Огняново изплашен 14-годишен тийнейджър, предаде Трафик нюз.

Сигнал за случилото се бил подаден днес около 14.00ч. в дежурната част на РУ-Пазарджик, уточниха от полицията.

Две деца решили да поплуват във водите на река Марица край село Огняново. Едното от тях обаче попаднало в бързо течение и водата го повлякла в средната част на коритото, където е и по-дълбоко.

Детето успяло да се хване за основите на бетонен мост, който свързва селото и местната зеленчукова борса.

Другото момче, което излязло на брега подало сигнал на телефон 112.

От полицията предупреждават всички граждани, че къпането в коритата на реки и язовири е забранено и може да бъде много опасно.

Редактор "Екип на Петел",

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