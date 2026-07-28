Смелост на ръба на възможното: Скокове от 30 метра от Стария мост в Мостар
Стопкадър Нова Тв
Състезатели по скокове във вода се хвърлиха от Стария мост в босненския град Мостар. Традиционната надпревара се провежда всяка година и отбелязва възстановяването на моста след войната в Босна и Херцеговина.
Съоръжението е построено преди повече от 450 години, но е разрушено по време на конфликта, пише nova.bg.
По-късно мостът е възстановен с международна помощ и отново е открит през 2004 година. Днес той е под закрилата на ЮНЕСКО и се смята за символ на помирението между хървати и бошняци.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!