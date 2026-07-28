Смелост на ръба на възможното: Скокове от 30 метра от Стария мост в Мостар

Стопкадър Нова Тв

Състезатели по скокове във вода се хвърлиха от Стария мост в босненския град Мостар. Традиционната надпревара се провежда всяка година и отбелязва възстановяването на моста след войната в Босна и Херцеговина.

Съоръжението е построено преди повече от 450 години, но е разрушено по време на конфликта, пише nova.bg.

По-късно мостът е възстановен с международна помощ и отново е открит през 2004 година. Днес той е под закрилата на ЮНЕСКО и се смята за символ на помирението между хървати и бошняци.

Редактор "Екип на Петел",

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