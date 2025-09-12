Смени си визията и разбули тайната за покушението срещу нея

Редактор: Недко Петров

Евгения Калканджиева се появи с нова визия пред Венета Райкова и събра смелост да разкрие истината за покушението срещу нея отпреди години. Тя обясни също защо впоследствие се е снимала с белезите по тялото за корицата на световноизвестно списание.

Заслугата за моята фотосесия е на Ивайло Нойзи Цветков. Той направи пътека до моя офис и ми гарантираше огромни тиражи няколко пъти. Наистина той успя да ме убеди, че ние няма да направим нещо пошло, а ще направим нещо наистина много добре стилизирано, нещо наистина истинско и истинско послание към читателите, започна Жени.

Казвам го, защото някои хора си мислят, че съм наръгана с нож или кой знае какви други неща. Белегът ми по тялото беше от един ритник в стомаха. Дръпнаха ми чантата момчета с маски и дефакто съм получила вътрешен кръвоизлив, леко разкъсване на черния дроб. Както помните, преди време едно детенце почина в едно училище в Бояна по същия начин. Просто от удара в стомаха съм получла разкъсване на черния дроб и голям кръвоизлив, добави тя.

Калканджиева категорично отрече нападението срещу нея да е било планирано, за да се откаже от правата си за конкурсите за красота.

Аз никога не съм била заплашвана. Даже ще ви кажа, че когато убиха Илия Павлов, три дни по-късно отидох при Дарина Павлова, и я попитах какви са плановете й за Мис Вселена и ще продължи ли да се занимава с него. Тя постъпи много мъжки и ми прехвърли правата за конкурса, зашото по нейните думи само аз зная как да го направя най-добре, заяви още в „Преди обед“ шестата по красота в света.

