Смениха шефове на полицията в няколко града, предстоят още промени

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев се среща с областните директори в страната, съобщиха за БТА от МВР. От пресцентъра на ведомството не уточниха до момента с кои директори е разговарял той и с кои предстои.

Днес бяха назначени нови директори на Областните дирекции (ОД) на МВР в Габрово, Разград и Търговище.

В Габрово назначен на длъжността е старши комисар Георги Георгиев.

Старши комисар Петър Ванев е новият директор на ОДМВР в Разград.

За директор на ОДМВР в Търговище е назначен старши комисар Мариан Михайлов.

