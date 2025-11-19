Сменихте ли гумите? Засилени полицейски проверки в цялата страна

Пиксабей

От четири дни е в сила задължителното условие превозните средства да са със зимни гуми и в момента има засилени полицейски проверки в рамките на акция "Зима".

Това обясни в "Денят започва" главен инспектор Петко Камбуров, началник “Пътна полиция” - Варна.

"Законодателят е предвидил управление на МПС с гуми, предназначени за зимни условия или такива, които с дълбочина на протекторния рисунък не по-малко от 4 мм. Засилени са проверките в тая насока и за радост прави впечатление, че с всяка изминала година водачите стават доста отговорни в това отношение. Констатирали сме само две нарушения за този четиридневен период от въведеното изискване", каза инспектор Камбуров.

Във връзка с това, че във Варна се проведе едно от най-дългите полицейски преследвания в историята и служители на МВР преследваха близо 100 километра пиян шофьор, инсп. Камбуров коментира:

"Сигналът е подаден в оперативно дежурната част на ОД МВР. Своевременно са насочени два екипа от районно управление Провадия, които са започнали преследване на автомобила. Предвид характера на местността и високата скорост, с която се е движил, служителите са преценили да не използват методите за принудително спиране на превозното средство, тъй като това би било поставило във висок риск живота на водача и неговия спътник. Вследствие, на което преследването е продължило на територията на Шумен, автомагистрала "Хемус", където скоростта в моментни участъци е стигала до 200 км в час. И се е стигнал в района на село Ягнило, където водачът е самокатастрофирал, нанесени са само материални щети по превозното средство, водачът и спътникът не са пострадали."

Дрегерът отчел 2,29 промила алкохол в кръвта, тестът за наркотици е бил отрицателен.

"Взети са кръвни проби, които в рамките на днешния ден следва да покажат каква е реалната концентрация на алкохол в кръвта. Изключително професионално са действали колегите, преминават точно такъв вид обучения в хода на служебната учебна година, за най-правилния и точен начин, запазваш живота и здравето, както на преследваното лице, така и на останалите участници в движението, като в конкретния случай безупречно са изпълнили задълженията си."

Образувани са две досъдебни производства. Едното е за управление на МПС под влияние на алкохол, както и за съзнателно възпрепятстване на органите на реда да изпълнят задълженията си. Колата е конфискувана.

Във Варна вчера е задържан още един "рекордьор" зад волана - с над 4 промила алкохол.

"Вчерашният ден около 16.30 ч. в района на ж.к. "Владислав Варненчик", патрулен пътен контрол, обхождащ по метода линеен контрол, забелязва автомобил, който се движи неадекватно. Предприемат действие по спирането му, установяват водача, тестват го за алкохол. Концентрацията е 4,85 промила в кръвта. Задържан е, образувано е бързо полицейско производство."

