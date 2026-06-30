Сменяме левовете срещу такса в евро

Пиксабей

До 30 юни гражданите могат да обменят безплатно левове в евро в клоновете на банките и представителствата на "Български пощи" ЕАД.

От 1 юли Законът за въвеждане на еврото позволява те да въведат такси за извършване на операцията.

От утре Пощите ще вземат 6 евро такса за обмяна до 1000 лева.

Няма да е изненада, ако някоя търговска банка реши да привлече клиенти с по-дълго извършване на услугата безплатно.

Единствено БНБ и регионалните ѝ представителства в страната ще продължат да сменят лева за евро безплатно и безсрочно, предаде БНР.

"От утре добре е хората, които имат още левове за обмяна, да се информират предварително дали съответната банка е въвела такса на услугата и какъв е размерът", посъветва Габриела Руменова, основателка на платформата "Ние потребителите".

Тези такси трябва да бъдат обявени публично – както на сайтовете, така и в паричните салони. Не е достатъчно да се залепи на стената QR код, защото не всеки клиент има дигитално устройство за проследяване на препратката и това поставя някои посетители в неравнопоставено положение, допълни Руменова.

Редактор "Екип на Петел",

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