Сменяме портфейлите заради големите банкноти от 50 и 100 евро

Целева кампания сред гражданите как да разпознават фалшиво евро е планувала властта преди влизането на България в еврозоната. Това съобщи съветникът на Българска народна банка Маринела Петрова миналата седмица в Пловдив. В момента обучения се правят на касиери на органзации, с които БНБ има сключени меморандуми. Всички, които работят на първа линия с кешовите плащания, се обучават на отличителните белези, които са внедрени в евробанкнотите, допълни Петрова, предаде Econ.bg.

След 1 януари догодина българите ще трябва да свикват със съвсем нови купюри. Евробанкнотите са с номинал 5,10, 20, 50, 100, 200 и 500.

Съществуват две серии банкноти. Първата серия се състои от седем различни купюри: 5 евро, 10 евро, 20 евро, 50 евро, 100 евро, 200 евро и 500 евро. Втората серия, наречена „Европа“, се състои от шест купюри и е завършена с емитирането на банкнотите от 100 € и 200 € на 28 май 2019 г. Серия „Европа“ не включва банкнота от 500 EUR и от 27 април 2019 г. тя вече не се емитира. Банкнотите от първата серия, пуснати за пръв път в обращение през 2002 г., постепенно се заместват от банкнотите от серия „Европа“. Всички евробанкноти са законно платежно средство навсякъде в еврозоната, уточняват от сайта evroto.bg, който е официална информационна платформа за процеса по въвеждане на единната европейска валута у нас.

Всички купюри от първата серия съдържат релефен печат, воден знак, осигурителна нишка и цифри, допълващи се срещу светлината. Купюрите от 5, 10 и 20 евро допълнително имат и холограма, както и златисто-перлена ивица. Купюрите от 50 €, 100 €, 200 € и 500 € съдържат, освен общите за всички купюри защитни елементи, и холограма, както и число с променящ се цвят.

Серия „Европа“ съдържа още по-високотехнологични защитни елементи от първата серия.

Парите имат релефен печат, портретен воден знак, смарагдовозелено число и портретна холограма. Купюрите от 20, 50, 100 и 200 EUR имат и прозорче с портрет. Купюрите от 100 и 200 евро съдържат всички изброени дотук защитни елементи плюс сателитна холограма.

Евробанкнотите като цяло са по-големи от българските левови банкноти, особено при по-високите номинали. Само най-малката банкнота от 5 евро е по-близка до левовите по размер, всички останали са по-дълги и по-високи. Така че, след нова година ще трябва да сменяме и портмонетата. Важна подробност е, че всички евробанкноти с различен номинал имат различни размери. Например, 10-евровата е 127 мм на 67 мм, а 100-евровите са 147 на 77 мм.

