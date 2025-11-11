Сменят конвекторите и маслените радиатори с климатици заради сметките за ток

Кадър ИИ

Отоплението на ток, най-вече чрез висок клас климатици, остава най-икономичното решение за много домакинства в Пловдив, но само ако се използва правилно и интелигентно. За съжаление, на прага на новия сезон много пловдивчани отново ще се сблъскат с шокови сметки, защото подценяват както техническата ефективност на уредите си, така и критичното влияние на изолацията. За да не плащаме за "празно" отопление, енергийни експерти дават няколко ключови съвета, които могат да спестят до една трета от месечния разход, пише Марица.

Най-важният технически показ​ател при избора и използването на климатици е СОР (коефициент на трансформация). Т​ой показва колко киловатчаса топлинна енергия произвежда уредът срещу един изразходван киловатчас електричество. Докато обикновените нагревателни уреди (конвектори, духалки) имат СОР 1.0, висок клас инверторен климатик има СОР над 3.0. Това означава, че на практика, той е три пъти по-ефективен и икономичен от останалите електрически уреди. При по-старите и неинверторни модели обаче този коефициент може да падне рязко при ниски външни температури, превръщайки ги в истински "гълтачи" на ток.

Експертите съветват - не дръжте климатика на максимална температура (26-28°С). Това е най-често срещаната грешка. Всяко повишение на термостата с един градус над оптималното доказано вдига сметката за ток с около 5%. Комфортен и най-икономичен режим е поддържането на постоянна температура между 21 и 23°С. Настройките на вентилатора също са важни - по-силната струя разпределя по-бързо топлината, позволявайки на уреда да работи по-кратко и ефективно.

Другият ключов елемент, който е изцяло във властта на домакинствата, е изолацията. Климатикът, който работи в помещение с лоша дограма или без външна изолация, непрекъснато се опитва да компенсира изтичащата топлина. Това го кара да работи в турборежим, повишавайки консумацията драстично и съкращавайки живота му. Добрата външна термоизолация, качествената дограма и дори малки мерки, като плътни завеси през нощта, могат да спестят до 30% от месечната сметка, тъй като елиминират необходимостта от постоянно загряване. Инвестицията в енергийна ефективност е най-добрата дългосрочна политика срещу високите цени за отопление.

За съжаление, много домакинства продължават да разчитат на конвектори или маслени радиатори. Препоръката на енергийните специалисти е те да се използват само за кратко и инцидентно затопляне. Тъй като тяхната ефективност е едва СОР 1.0 (за 1 kWh ток произвеждат само 1 kWh топлина), използването им за постоянно отопление на големи площи е най-сигурният път към рекордно високи сметки. По-добрият вариант е подмяна с инверторен климатик, като се търсят уреди с висок енергиен клас

