Сменят ръководството на НСИ

снимка: НСИ

Нови промени в закона за статистиката предвиждат смяната на ръководството на НСИ.

Вместо от правителството, председателят и заместниците му в националната статистика ще се избират от Народното събрание. Предложението е направено от ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и ИТН, предаде БНТ.

Мотивът е, че така по-добре ще се гарантира независимостта на НСИ. В случай, че бъде приета промяната, ръковостството на статистиката ще бъде сменено преди изтичане на мандата му до месец след това.

