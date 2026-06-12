Сметище под къщите в "Ален мак" край Варна тревожи жители - има мишки и риск за здравето

Булфото, илюстративна

Жителка на селищно образование „Ален мак“ край Варна сигнализира за нерегламентирано сметище, образувало се непосредствено под дома ѝ. Ангелина Желева, която живее в района от десет години, потърси Радио Варна с надеждата институциите да обърнат внимание на проблема, който според нея се задълбочава с всяка изминала седмица.

По думите ѝ купчините отпадъци се намират в непосредствена близост до водопроводен кран за питейна вода, което поражда сериозни опасения за хигиената и безопасността на живеещите в района. С покачването на летните температури миризмата от разлагащите се отпадъци става все по-неприятна, но това далеч не е единственият проблем.

„Вече има и мишки. Притесняваме се както за здравето си, така и за възможността замърсяването да се разрасне още повече“, разказва Желева.

Според нея една от причините за образуването на сметището е липсата на достатъчно близки съдове за битови отпадъци. Най-близките контейнери се намират на около 200 метра от мястото, което кара част от хората да изхвърлят отпадъците си нерегламентирано.

Районът около плаж Кабакум и селищно образование „Ален мак“ е сред предпочитаните места както за постоянно живеене, така и за туристически посещения през летния сезон. Именно затова местните жители смятат, че подобни гледки създават лошо впечатление и крият риск както за околната среда, така и за общественото здраве.

Хората от района настояват за своевременна проверка от страна на компетентните институции, почистване на натрупаните отпадъци и предприемане на мерки, които да предотвратят повторното образуване на нерегламентирано сметище.

По повод сигнала Радио Варна потърси становище от „Водоснабдяване и канализация – Варна“. От дружеството уточняват, че строително-монтажните работи по проекта за доизграждане на водопроводни връзки към новото трасе на магистралния водопровод „Варна – Златни пясъци“ в СО „Ален мак“ по ул. „Петър Попов“ са приключили.

От ВиК посочват още, че към настоящия момент в района се изпълняват строително-монтажни дейности по друг проект – „Основен ремонт на ул. „Петър Попов“ от пътен възел с бул. „Княз Борис I“ до кръстовище с ул. „Семьон Дежньов“, с възложител Община Варна.о-монтажните работи по проекта за доизграждане на водопроводни връзки към новото трасе на магистралния водопровод „Варна – Златни пясъци“ в СО „Ален мак“ по ул. „Петър Попов“ са приключили.

От ВиК посочват още, че към настоящия момент в района се изпълняват строително-монтажни дейности по друг проект – „Основен ремонт на ул. „Петър Попов“ от пътен възел с бул. „Княз Борис I“ до кръстовище с ул. „Семьон Дежньов“, с възложител Община Варна.

В предоставеното становище не се коментира пряко сигналът за нерегламентираното сметище, нито дали отпадъците са свързани с извършваните строителни дейности.

Случаят поставя въпроса не само за контрола върху нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, но и за координацията между институциите при решаването на подобни проблеми в бързо развиващите се крайградски зони на Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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