Сметката за тока в евро: Енергопро уведомява всички абонати за първия работен ден на 2026 и плащанията с Изипей и ПОС

Важно съобщение от Енергопро:

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като основна парична единица в Република България от 01.01.2026 г., бихме искали да ви уведомим, че в рамките на първия официален работен ден на 2026г. - 05.01.2026г.:

Центровете за обслужване на клиенти няма да приемат клиентски плащания на електроенергия и платени услуги;

Няма да се приемат плащания към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в EasyPay и „Български пощи“ ЕАД;

Виртуалният ПОС (vPOS) на ЕНЕРГО-ПРО Продажби няма да бъде достъпен.

От 06.01.2026г. ще възстановим приемането на клиентски плащания.

Допълнително бихме искали да ви информираме, че за месец декември 2025г. ЕНЕРГО-ПРО Продажби няма да издава фактури за авансови плащания, с цел осигуряване на коректно преминаване към разплащания в евро и спазване на нормативните изисквания.

Поднасяме извинения за възникналите неудобства!

