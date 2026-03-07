Сметките за ток у нас - по-големи отколкото в чужбина

Пиксабей

Докато българските домакинства продължават да страдат от растящите сметки за ток и вода, във Великобритания бе обявено намаление на цените за домакинствата. От април битовите сметки за ток и газ ще се понижат с около 7%, което ще спести средно 150 паунда годишно на семействата. Това става възможно, след като правителството освободи енергийните компании от част от екологичните такси, предаде Нова тв.

Средната месечна сметка за ток и газ на типично британско семейство с две деца в къща с три спални е около 137 паунда (156 евро), което е почти наполовина от разходите за тристаен апартамент в София с отопление на климатици.

Жителите на Острова споделят как се справят с разходите. "Следим тарифите за пикови и извънпикови часове. Пускаме съдомиялната, пералнята и прахосмукачката между 23 и 4 часа сутринта, за да намалим сметките“, обяснява млад мъж.

"Не включвам отоплението често – по един час сутрин и по един час вечер. Апартаментът ми е с южно изложение и слънцето дава малко топлина. Така се справям с високите сметки“, казва пенсионерка.

Експерти посочват, че разликата се дължи не само на по-ниските такси, но и на конкуренцията между доставчиците, както и на внимателното управление на потреблението от домакинствата. Докато британците успяват да контролират сметките чрез такива мерки, българските потребители продължават да плащат значително повече за същото количество енергия.

