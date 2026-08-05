Сметната палата ще проверява Пеевски по сигнала на Демерджиев

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Сметната палата проверява за конфликт на интереси народния представител Делян Пеевски. Сигнал срещу него подаде министърът МВР Иван Демерджиев, цитира OFFnews.bg.

Това съобщи Сметната палата.

В съобщението се казва:

Сметната палата реши да образува производство за конфликт на интереси по отношение на Д. П., народен представител в 49-о, 50-о, 51-о и 52-о Народно събрание и в това му качество – лице, заемащо публична длъжност по Закона за противодействие на корупцията (отменен), Закона за Сметната палата (отменена разпоредба на чл. 74, ал. 1, т. 2) и Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности (ЗПКЛЗПД - в сила от 05.06.2026 г.).

Решението за образуване на производство е след подаден на 31 юли 2026 г. сигнал от И. Д. относно несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот.

Проверката ще обхване тригодишен период назад, съгласно Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Срокът за извършване на проверката е 3 месеца, при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След което се взема мотивирано решение за наличие или липса на конфликт на интереси.

Производството за установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от 3 години от извършване на нарушението.

Решението на Сметната палата е взето съгласно параграф 3, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПКЛЗПД, според които от влизането на Закона до три месеца от встъпването в длъжност на председателя и членовете на новосформираната Комисия за противодействие на корупцията (КПК), проверките на декларациите за имущество и интереси и установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности, се осъществяват по досегашния ред.

Конфликт на интереси може да бъде установен, ако са изпълнени едновременно три условия - лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно правомощие и да е налице частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице.

Вътрешният министър Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот – лидерът на ДПС Делян Пеевски, съобщиха от МВР преди дни.

В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на Пеевски. Министърът пристъпи към тези действия заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира, уточняват от МВР.

„С настоящия сигнал Ви уведомявам, че смятам, че са налице данни и обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за несъответствие между официално декларираните данни от г-н Делян Славчев Пеевски. Считам, че следва да бъде извършена детайлна проверка на декларираното имущество от г-н Пеевски, в качеството му на лице, заемащо публична длъжност, в светлината на изнесените от мен данни и факти по време на изслушване в Народното събрание на Република България на 02.07.2026 г. за осъществени от него полети с частни самолети през последните години“, се посочва в сигнала.

Редактор "Екип на Петел",

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