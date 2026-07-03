Сметосъбирането във Варна продължава в щатен режим след 5 юли

Снимка Община Варна

Сметосъбирането и сметоизвозването във Варна няма да спрат на 5 юли, когато изтича сегашният договор. Непрекъсваемостта на услугата е гарантирана с продължаването на текущия договор. Той ще е в сила до избор на изпълнител в редовната процедура за сметосъбиране и започването на реалните дейности по новия договор. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев днес.

Благомир Коцев поясни, че за да не бъде допуснато прекъсване на ключова за града услуга, каквато е сметосъбирането и чистотата, и предвид наличието на законови предпоставки за това, действащият договор ще бъде удължен за строго дефиниран период – до приключване на новата обществена поръчка и започване на изпълнението по новия договор. Той припомни, че причината за това, е че обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване във Варна се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията от един от участниците. Това забавя избора на изпълнител и сключването на нов договор с нова фирма-изпълнител, уточни Коцев.

Продължаването на текущия договор до избор на нов изпълнител също така дава възможност да се индексират цените спрямо инфлацията, което от своя страна ще елиминира оплакванията на фирмата-изпълнител, че работи на цени под пазарните. В този смисъл, очакванията са услугата да се подобри, каза още Благомир Коцев. Той напомни, че решение за анекс на договора за сметоизвозване във Варна беше взето от Общинския съвет през декември 2024 г. с цел да се предоставят повече средства и да се подобри услугата предвид повишението на таксата битов отпадък. Това не беше законосъобразно досега, но с продължаването на договора, вече имаме тази възможност, поясни Коцев.

Към процедурата има огромен интерес и всеки от участниците е заинтересован да я спечели. Това води до жалби от фирмите, които неминуемо забавят избора на изпълнител, каза Благомир Коцев.

Подготовката на обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване във Варна започна месеци преди изтичането на сегашния договор и в съответствие както със закона, така и с вътрешните правила на Община Варна. Извършени са множество правни и ресорни анализи, подготвен е голям обем документация. Предвид дългогодишните проблеми със сметосъбирането във Варна, това време за подготовка бе абсолютно необходимо, за да се уверим, че предизвикателствата ще бъдат решени, заключи кметът Коцев, съобщава Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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