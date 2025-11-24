Смилов: България става като Турция, където се арестуват фигури от опозицията. Държавата се употребява за репресия

Кадър БНТ

Според мен става дума за политическа репресия. Имаме употреба на държавата, за да бъде отстранен този човек. България се превръща в държава като Турция, където ключови опозиционни фигури стоят в арести. Това заяви пред БНТ политологът Даниел Смилов по повод делото „Коцев”.

Георги Харизанов, политически анализатор, уточни: „Продължава да е неясно за мен какви точно са обвиненията срещу Благомир Коцев и да е необяснимо защо той продължава да е в ареста. Ако има тенденция за политическа репресия, тя със сигурност не започва сега.“

Според журналиста Александър Симов щетите в общественото мнение са много по-големи, отколкото предполагаме: „Дори и да се изкарат сериозни доказателства и да се докаже, че Коцев е виновен, никой няма да повярва. И аз не разбирам защо продължава да е в ареста.“

Смилов допълни: „Трябва да постигаме широки съгласия, когато има очевидни нарушения, както в случая. Общественото говорене и действие трябва да са в една посока. Ситуацията е нетърпима – висшата съдебна институция в страната е казала неколкократно, че главният прокурор не е легитимен. Независими институции се слагат партийно лоялни хора.”

Заседанието на ОИК – Варна приключи без решение, кметът Благомир Коцев остава на поста си

За бюджет 2026 той подчерта: „Този аргумент с Асен Василев трябва да престане, защото е унизителен. Имаме качествено нов скок в лява посока. Ако бяха запазени политиките на Василев, спокойно можеше да бъде запазена неговата линия на преразпределение. Сегашният бюджет е натоварен със много инвестиционни и други проекти, явно обещавани. Това е щедър бюджет за раздаване.“

„Тезата на управляващите е, че да, определени възнаграждения в държавния сектор са увеличени сега, за да се омекоти ефекта от влизането в еврозоната. Асен Василев е виновен за това, че счупи един консенсус – да харчи толкова, колкото сме изкарали на макро държавно ниво. Този консенсус беше между всички политици”, каза още Харизанов.

Симов смята, че следващият интерес ще е много по-интересен: „Отвъд приемането на еврото, аз не виждам следваща голяма цел за това правителство.”

