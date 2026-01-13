Смразяващ дъжд парализира транспорта в Централна Европа

Пекселс

Смразяващ дъжд доведе до спиране на полетите на летището във Виена, а съседните Словакия, Чехия и Унгария също претърпяха прекъсвания в транспорта.

Сняг и минусови температури заляха Европа миналата седмица, като бурни ветрове и бури отнеха живота на около 15 души, предизвикаха хаос в транспорта, затвориха училища и прекъснаха електрозахранването на стотици хиляди хора.

Дебел слой лед по пистите на летището във Виена доведе до пренасочване на пристигащите полети към други летища, а всички излитащи полети бяха отложени рано днес, предаде АФП, съобщават от БГНЕС.

Австрийската държавна железопътна компания OeBB също помоли пътниците да отложат неспешните си пътувания, тъй като много влакове бяха прекъснати или отменени.

В съседна Словакия летището в Братислава също беше затворено поради лошото време.

Словашката полиция призова хората във Facebook да избягват пътувания поради „екстремния“ лед и сняг в западната част на страната.

В Чехия ледът също затрудни пътния и железопътния транспорт.

Летището в Прага практически спря да функционира, като пожарникарите трябваше да размразяват пистите.

Около 50 души са били лекувани за наранявания поради ледените условия, според спешните служби в Прага, цитирани от агенция CTK.

В Унгария метеорологичните служби също издадоха предупреждения за замръзващ дъжд и снеговалежи, тъй като тежките зимни условия засягат голяма част от страната.

Влаковете и полетите бяха забавени, а властите съобщиха за плаващи ледени блокове по реките Дунав и Тиса, където ледоразбивачите са в готовност.

Езерото Балатон в западната част на страната в момента е замръзнало – сравнително рядко явление, което се наблюдава веднъж на всеки десет до петнадесет години.

Властите обаче предупредиха, че ледът все още е твърде тънък за кънки и призоваха гражданите да бъдат предпазливи.

