Смущения в електрозахранването в голяма част от Варна днес

Източник: Радио Варна

Снимка: Pixabay

От 08:30 ч. до 16:30 ч., са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Варна – ул. Георги Живков, ул. Д-р Пискюлиев, бул. Съборни, бул. Христо Ботев, ул. Лаврентий, ул.Три уши, бул. Владислав Варненчик, 18, 31, 51, ул. Генерал Колев, ул. Генерал Радко Димитриев, ул. Александър Рачински, ул. Братя Георгиевич, ул. Атанас Георгиев, ул. Хаджи Стамат Сидеров, ул. Ангел Георгиев, ул. Велико Христов, ул. Георги Бенковски, ул. Одесос, ул. Пресл ав, бул. Княз Борис I 17, 6, 46, 48, ул. Шипка, ул. Княз Александър Батенберг, ул .Цар Самуил, ул. Патлейна, ул. Хан Крум, ул. Граф Игнатиев, бул. Осми приморски полк, ул. Братя Миладинови, ул. Македония, кв. Чайка - блокове:7, 36, 51, 52, 53, 50, 185, 57, 58, 38, 39, 198, 30, 31, 180, 181, 182, 183, 24, 19, 94, 100, 68, 191, 192, 197, 26, 25, ул. Д-р Анастасия Головина, ул.Д-р Анастасия Железкова, ул. Д-р Басанович, ул. Зора, ул. Мадара, ул. Димитър Икономов, Ул. Дружба, кв. Левски 1, 3, 5, 7, 9, 11, 20, 22, 24, 26, ул. Дубровник 4, 50, ул. Петър Райчев 3, 4, 36, ул. Дойран, ул. Селиолу, ул. Прилеп, ул. Тодор Димов, ул. Брегалница, ул. Подвис, ул. П олковник Свещаров, ул. Царевец 7, 9, ул. Илинден, ул. Битоля, ул. Братя Бъкстон, ул. Топра хисар, ул. Уилям Гладстон, ул. Добри Войников, ул. Найден Геров, ул. Цани Гинчев, ул. Мир, ул. Клокотница, ул. Тутракан, ул. Д-р Александър Недялков, ул. Д-р Басанович, ул. Арх. Петко Момилов, ул. Евлоги Георгиев 9, 11, ул. Студентска, ул. Подполковник Калитин, ул. Никола Козлев, ул. Батова, Западна Промишлена Зона, кв. Възраждане 0; 3; 155, ул. Юрдан Тодоров, кв. Възраждане 5, 6, м-ст Изгрев, м-ст Кемер дере, м-ст Кокарджа / Разсадника, м-ст Голяма Кокарджа, м-ст Пчелина, м-ст Франга дер е, Южна промишлена зона, ул. Цоньо Тодоров.

От 08:30 ч. до 16:30 ч., са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Провадия – ул. Александър Стамболийски, ул. Али Емурлов, ул. Васил Коларов, ул. Генерал Манзей, ул. Генерал Скобелев, ул. Георги Димитров, ул. Димитър Грънчаров, ул. Дунав, ул. Желез Йорданов, ул. Ивайло, ул. Иван Вазов, ул. Киро Радев, ул. Комунига, ул. Никола Калипетровски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Пенчо Славейков, ул. Перуника, ул. Рада Илиева, ул. Св. Св. Кир ил и Методий, ул. Славянска, ул. Солун, ул. Тодор Илиев, ул. Трети февруари, ул. Христо Ганчев, ул. Цонко Гавраилов, ул. Цоньо Тодоров, ул. Шипка, ул. Юрий Венелин, ул. Янко Сакъзов, ул. Милин камък, ул. Пролет, ул. Средна гора, ул. Шипка, ул. Жечка Карамфилова, ул. Княз Борис I, ул. Пирин, ул. Стефан Караджа.

На 24.08.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Девня - ул. Припек, ул. Украйна, ул. Витиня.От 08:30 ч. до 16:30 ч., са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Девня – ул. Габрово, ул. Осми март, ул. Царевец, ул. Здравец, ул. Кирил и Методий, ул. Цар Калоян, ул. Дунав, ул. Перущица, ул. Хемус, ул. Царевец, ул. Мадара, ул. Райко Даскалов, ул. Петрича, ул. Химик, ул. Христо Ботев; кв. Повеляново - ул. Дружба, бул. Съединение, ул. Стадиона, ул. Украйна, ул. Балкан, ул. Строител, ул. Славянска, ул. Радецки, ул. Боровец, ул. Вапцаров, ул. Добруджа, ул. Лом, ул. Люляк, ул. Мусала, ул. Рибарска, ул. Рила, ул. Родопи, ул. Стария бряст, ул. Тунджа, ул. Хан Крум.

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