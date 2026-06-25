Снаряд с неизвестен произход порази кораб в Ормузкия проток

Снимка Булфото, илюстративна

Товарен кораб бе повреден, след като беше ударен от "снаряд с неизвестен произход" в Ормузкия проток, заяви Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Франс прес.

Капитанът на кораба е съобщил, че няма пострадали и няма данни за замърсяване на околната среда.

Плавателният съд е бил ударен на 14 километра югоизточно от пристанищното градче Дахит, на стратегическия полуостров Мусандам в Оман.

Британската компания за морска сигурност "Вангард" (Vanguard Tech) идентифицира плавателния съд като контейнеровоза "Евър Лавли" (Ever Lovely), плаващ под флага на Сингапур.

През последната седмица в Ормузкия проток имаше относително спокойствие, след като САЩ и Иран подписаха меморандум, целящ прекратяване на конфликта помежду им, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването в протока, отбелязва БТА.

Документът предвижда 60-дневен период на свободно корабоплаване, докато Иран и Оман обсъждат бъдещия режим на управление на стратегическия морски маршрут, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол и природен газ.

Иран настоява за въвеждане на такси за преминаване през протока - искане, на което САЩ се противопоставят.

По-рано тази седмица Оман съобщи, че разглежда предложението съвместно с Иран, но днес заяви, че не се предвижда въвеждане на такси за преминаване. Маскат обяви и създаването на временен морски коридор, определен като координирана инициатива с ООН.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че безопасното преминаване на плавателни съдове през Ормузкия проток е възможно единствено по маршрути, контролирани от Иран, и че всеки нов коридор, обявен без съгласуване с Техеран, е "неприемлив".

Редактор "Екип на Петел",

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