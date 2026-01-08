Снегорин изгоря на Северната тангента в София
Кадър: Катастрофи в София
Снегорин е изгорял рано тази сутрин на Северната тангента на столицата.
Инцидентът е станал преди разклона за Костинброд, съобщиха очевидци в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук, предаде БНТ.
Образувала се е опашка от автомобили в посока Бургас. Към момента няма информация за пострадали при инцидента.
В социалната мрежа се разпространиха и кадри от инцидент с тролей на булевард "Васил Левски".
