Снегорин изгоря на Северната тангента в София

Кадър: Катастрофи в София

Снегорин е изгорял рано тази сутрин на Северната тангента на столицата.

Инцидентът е станал преди разклона за Костинброд, съобщиха очевидци в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук, предаде БНТ.

Образувала се е опашка от автомобили в посока Бургас. Към момента няма информация за пострадали при инцидента.

В социалната мрежа се разпространиха и кадри от инцидент с тролей на булевард "Васил Левски".

