снимка: АПИ, архив

Снеговалеж на прохода "Петрохан". Шофьор алармира в социалните мрежи, че на прохода "Петрохан" вали силно сняг, а пътят не е почистен, предаде Фокус.



Апелира се да бъдете внимателни и с подготвени за зимните условия автомобили!



От НИМХ съобщиха, че на отделни места в източните и планинските райони утре ще има слаби превалявания от сняг.

