Снежко или Инди: Чаровен малчуган от столичния зоопарк беше представен официално

снимки Зоопарк София

Софийският зоопарк представи своя най-нов обитател – бебето алпака Инди. То идва на бял свят тази есен, предаде bTV.

Официалното му име е Снежко, но екипът от гледачи бързо започна да го нарича Инди, от independent (б.р. независим) като закачка към символичния ден на неговото раждане - 22 септември, Денят на независимостта.

Алпаките се нареждат сред най-обичаните животни в зоопарка заради спокойния си нрав, изразителните очи и меката вълна, а появата на ново бебе неизменно предизвиква вълнение както сред служителите, така и сред посетителите. В момента семейството от алпаки в Софийския зоопарк наброява шест животни: Марти, Делчо, Шампанско, Сивушка, Ива и най-малкият член – Инди.



Инди и майка му бяха временно отделени в по-тих сектор, където малкото да получава спокойствие, постоянен контрол и специализирани грижи. На този етап Инди се захранва с висококачествен млекозаместител, който покрива всички хранителни потребности на новородените алпаки. Гледачите и ветеринарните специалисти следят изключително внимателно развитието му,от теглото и апетита, до поведението и адаптацията.

Състоянието му е стабилно, а след като укрепне напълно, той ще бъде постепенно върнат при останалите членове на експозиционната група, за да изгради естествените социални връзки, характерни за вида.

„За нас в Столичната община и в екипа на Софийския зоопарк качествената грижа за животните винаги е основен приоритет. В същото време работим активно за модернизация на сградите и експозициите, за да осигурим по-добри условия за обитателите и по-устойчиво функциониране на зоопарка. С изграждането на новата фотоволтаична инсталация направихме важна стъпка към енергийна ефективност, а в рамките на бюджета за 2026 г., предстоят още ключови проекти – изграждането на нов жирафарник, както и нови експозиционни зони за „Брадат лешояд“ и „Евроазиатски рис“. Така зоопаркът ще стане още по-модерен, комфортен и устойчив за животните и по-привлекателен за посетителите”., сподели Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столичната община.

Инди не е единственото ново попълнение сред обитателите на Зоопарка за 2025 г. През тази година се появиха на бял свят множество малки представители на различни видове – гривести козирози, камерунски кози, патагонски мари, зебричка, бизонче, сурикати, видри, ханумански лангур, лапундер и др.

Семейството на животните в зоопарка продължава да се разширява, а екипът работи активно за осигуряване на най-добрите условия за всяко новородено.

