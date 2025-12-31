Снежната покривка на връх Ботев е 70-80 см

Минусови са температурите в планините в страната в последния ден на 2025 г., съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На повечето места температурите са между -15 и -20 градуса. Облачността е разкъсана, духа умерен до силен вятър.

Снежната покривка на връх Ботев в Стара планина е 70-80 см, по другите планини - около 20 см.

В Банско работят част от съоръженията за зимни спортове, в Пампорово са отворили част от пистите, на Витоша - все още не работят пистите.

На връх Мусала температурата тази сутрин към 8:00 часа е била минус 25 градуса, на връх Ботев - минус 21 градуса, а на Черни връх - минус 20, показва информация на сайта на НИМХ.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!