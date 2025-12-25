Снежната покривка в Петрохан вече е 15 см

Снимка АПИ, архив

Времето създава все повече проблеми на шофьорите на много места у нас.

Зимната обстановка в Северозападна България се усложнява навръх Коледа, като снежната покривка на прохода „Петрохан“ вече достигна 15 сантиметра. Температурите в района паднаха до минус 8 градуса, а снеговалежът продължава второ денонощие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Общо 377 специализирани машини обработват републиканската пътна мрежа в цялата страна. Най-интензивни са валежите в областите Враца, Видин и Монтана, както и по старопланинските проходи. Пътните настилки се почистват и опесъчават непрекъснато, но от пътната агенция предупреждават за опасност от заледявания и снегонавявания във високите части.

Поради обилния снеговалеж и необходимостта от почистване, временно е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през прохода „Превала“. По-рано днес аварирал камион затрудни движението по пътя Мездра – Ботевград в района на Копяновец, като се наложи леките автомобили да използват обходни маршрути.

Пътната агенция апелира шофьорите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия. "Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени, затруднява работата на снегопочистващата техника", напомнят от ведомството.

Тежкият сняг предизвика мащабни аварии по електропреносната мрежа в Северозападна България. Десетки населени места в областите Видин, Враца и Монтана останаха без електричество на празничния ден. Най-засегнат е регионът на Видин, където около 30 села са с прекъснато захранване.

От електроразпределителното дружество увериха, че над 300 служители работят по отстраняването на повредите, като захранването се възстановява поетапно още от ранните сутрешни часове, пише dunavmost.com.

